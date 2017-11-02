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Что ожидает северян на традиционном мероприятии «Ночь искусств»?

20:0302 ноября 2017Просмотров: 43

Ночь - самое время… сходить в музей и стать участником насыщенной программы творческих мероприятий. В эту субботу в двух музеях состоится «Ночь искусств». Что в этом году ожидает гостей - рассказали журналистам на пресс-конференции.

«Ночь искусств» - это младшая сестра акции «Ночь музеев», которая впервые состоялась в России в 2002 году. «Ночь искусств» проводится в России в пятый раз. Она объединяет все творческие направления и посвящена Дню народного единства. Главная цель мероприятия - предоставить возможность жителям и гостям города в одном месте окунуться в мир культуры и искусства. Основными площадками станут областной краеведческий и художественный музеи. До полуночи в залах будут выступать народные, заслуженные музыкальные и танцевальные коллективы. В этом году отмечается столетие революции. К этой дате запланированы лекции, выставки, экскурсии, также музей станет и киноплощадкой.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Интересным и новым мероприятием в рамках этого блока будет презентация фильма Юрия Аркадьевича Ерофеева «Всходы коммунизма». Это премьера данной работы. Приглашаем всех принять участие».

К акции присоединись и 10 областных учреждений культуры в городах Кандалакша, Мончегорск, Кировск и Полярный. Режим работы музеев в этот день кардинально изменится, двери для гостей распахнутся в 18 часов.

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