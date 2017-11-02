Дорожная полиция призывает пешеходов использовать светоотражающие элементы

Впереди зима и полярная ночь. В этот период снижается уровень внимания и, как следствие, повышается количество ДТП и особенно - наездов на пешеходов.
ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району призывает позаботиться о том, чтобы на одежде, сумках, колясках, обязательно были светоотражающие элементы. Особенно это важно для детей.
В качестве светоотражателей пешеходами могут использоваться:
- светоотражающие жилеты;
-светоотражающие элементы на обычной одежде;
-аксессуары со светоотражающей поверхностью (браслеты, наклейки – главное, чтобы они были видны водителям проезжающих автомобилей).
Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных – приобретите светоотражатели.
Дорожная полиция напоминаем что:
- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам дорог.
- Переходить проезжую часть в установленных для этого местах, обозначенных дорожными знаками и линиями разметки.
- Не забывать о светоотражающих элементах на одежде, особенно детской. Их обязательно носить в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения !