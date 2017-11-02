Дорожная полиция призывает пешеходов использовать светоотражающие элементы

Впереди зима и полярная ночь. В этот период снижается уровень внимания и, как следствие, повышается количество ДТП и особенно - наездов на пешеходов.

ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району призывает позаботиться о том, чтобы на одежде, сумках, колясках, обязательно были светоотражающие элементы. Особенно это важно для детей.

В качестве светоотражателей пешеходами могут использоваться:

- светоотражающие жилеты;

-светоотражающие элементы на обычной одежде;

-аксессуары со светоотражающей поверхностью (браслеты, наклейки – главное, чтобы они были видны водителям проезжающих автомобилей).

Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных – приобретите светоотражатели.

Дорожная полиция напоминаем что:

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам дорог.

- Переходить проезжую часть в установленных для этого местах, обозначенных дорожными знаками и линиями разметки.

- Не забывать о светоотражающих элементах на одежде, особенно детской. Их обязательно носить в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения !