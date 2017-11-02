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Дворец культуры имени Кирова готовится отпраздновать 85-летие

20:0202 ноября 2017Просмотров: 41

Областной дворец культуры готовится к юбилею, в этом году «Кировка» отметит свое 85-летие. Программа запланирована насыщенная, подготовка к празднику началась еще в январе.

Областной дворец культуры старше самой области на целых 6 лет! За все это время прошли тысячи концертов и фестивалей, и региональных, и международных. Сейчас здесь занимаются 55 творческих коллективов, из которых 19 имеют почетные звания «народный», 10 - «образцовый» и 3 - «заслуженный».

Светлана Вагайцева, директор Дворца культуры им. Кирова: «Все коллективы, которые работают во Дворце - это действительно уникальные коллективы. Возраст их: от 3-летнего возраста к нам приходят участвовать в самодеятельности и до бесконечности. Вот старейшей участнице народного фольклорного коллектива «Беломорье» - 87 лет. У нас двери Дворца открыты буквально для всех».

За год в «Кировке» проходит более 600 мероприятий. Это областные семинары, творческие лаборатории и фестивали разных направленностей, как, например, «Вера, надежда, любовь» - фестиваль, в котором принимают участие семьи молодых инвалидов. Ежедневно в стенах дворца культуры проходят по 2, а то и 3 выступления, все мероприятия готовятся заранее.

Екатерина Крюкова, заместитель директора по народному творчеству: «Одно из самых интересных мероприятий, которое будет длиться в течение всего 2018 года - это акция «Театральный десант». Следующий год, 2018, как мы знаем, будет объявлен годом российского театра».

Вместе с Дворцом свои юбилеи празднуют ансамбль танца «Радость» и фольклорный ансамбль «Беломорье». В этом году коллективам исполняется по 40 лет. В «Беломорье» средний возраст участниц - 63 года.

Людмила Рогатых, хормейстер народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье»: «Ну вы знаете, это категория самых активных людей, которые по возрасту вышли на пенсию. И свою активность им девать то больше некуда, а она ведь есть, и вот она здесь, она с нами».

Большинство творческих коллективов, занимающихся в областном Дворце, примут участие в юбилейном концерте «Дворец зажигает огни», который состоится 7 ноября в 18.30.

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