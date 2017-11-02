Финский консул впервые на ТВ-21

Сегодня Консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола впервые побывала с визитом в телекомпании ТВ-21.

Госпожа Сари Кантола родом из провинции Похьйос-Похьянмаа, любит крепкий кофе и путешествия. Особенно ей запомнилась поездка в 2010 году на Северный Полюс, где побывала с визитом в русском лагере дрейфующей станции на Барнео.

Предшественником Сари Кантола на этой должности была Пиркко Мякикоккила, которая вернулась из Мурманска в Хельсинки для работы в Министерстве иностранных дел Финляндии летом 2017 года.

Консул Финляндии Сари Кантола впервые посетила нашу телекомпанию, ознакомилась с работой редакций, обсудила планы совместной деятельности, рассказала о планах Консульства к празднованию 100-летия независимости Финляндии и стала гостьей программы «Вовремя Лайт».

Программа выйдет в эфир на телеканале ТВ21+ 16 ноября в 20:15.