Кадры делают компанию эффективной

Менеджмент «Норникеля» постоянно заботится об эффективности и модернизации производства, что позволяет компании не только сводить концы с концами, но и получать прибыль, платить налоги и создавать новые рабочие места даже в период экономического спада.



Об этом сообщает журнал «Эксперт».



Об этом, в частности, еще в январе 2017 года генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин рассказывал на встрече с Владимиром Путиным.



По его словам, компания до 2023 года вложит около триллиона рублей в модернизацию производства и в создание новых рабочих мест. Кроме того, отметил Потанин, в ГМК стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года.



Однако модернизация производства невозможна без параллельного повышения уровня квалификации персонала, ведь именно от этого зависит прибыльность компании. В результате «Норникель» создал целую систему повышения квалификации имеющихся сотрудников, а также «выращивания» кандидатов в работники.



«Норникель» стал первой в отрасли компанией, которая дала студентам возможность участвовать в решении реальных бизнес-задач. Такой метод работы с подрастающим поколением лег в основу деловой игры «Покорители Севера», проводимой по программе «Профессиональный старт». Впервые игра прошла летом 2015 года в Норильске.



Опыт оказался настолько удачным, что было принято решение расширить его и на Кольскую площадку, а «Норникелю» было присуждено первое место в конкурсе Graduate Award 2016 за лучшую в РФ программу работы со студентами.



В связи с растущими требованиями к работе со сложной аппаратурой и высокими стандартами техники безопасности рабочие компании проходят серьезную подготовку после приема на работу, а также переподготовку в связи с модернизацией производства.



Программу переподготовки прошли 70 тыс. работников предприятий группы компаний «Норникель», из которых больше 19 тыс. человек - молодежь до тридцати лет.