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Кадры делают компанию эффективной

12:3702 ноября 2017Просмотров: 32

Менеджмент «Норникеля» постоянно заботится об эффективности и модернизации производства, что позволяет компании не только сводить концы с концами, но и получать прибыль, платить налоги и создавать новые рабочие места даже в период экономического спада.

Об этом сообщает журнал «Эксперт». 

Об этом, в частности, еще в январе 2017 года генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин рассказывал на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, компания до 2023 года вложит около триллиона рублей в модернизацию производства и в создание новых рабочих мест. Кроме того, отметил Потанин, в ГМК стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года.

Однако модернизация производства невозможна без параллельного повышения уровня квалификации персонала, ведь именно от этого зависит прибыльность компании. В результате «Норникель» создал целую систему повышения квалификации имеющихся сотрудников, а также «выращивания» кандидатов в работники.

«Норникель» стал первой в отрасли компанией, которая дала студентам возможность участвовать в решении реальных бизнес-задач. Такой метод работы с подрастающим поколением лег в основу деловой игры «Покорители Севера», проводимой по программе «Профессиональный старт». Впервые игра прошла летом 2015 года в Норильске.

Опыт оказался настолько удачным, что было принято решение расширить его и на Кольскую площадку, а «Норникелю» было присуждено первое место в конкурсе Graduate Award 2016 за лучшую в РФ программу работы со студентами.

В связи с растущими требованиями к работе со сложной аппаратурой и высокими стандартами техники безопасности рабочие компании проходят серьезную подготовку после приема на работу, а также переподготовку в связи с модернизацией производства.

Программу переподготовки прошли 70 тыс. работников предприятий группы компаний «Норникель», из которых больше 19 тыс. человек - молодежь до тридцати лет.

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