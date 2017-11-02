Какую влажность воздуха нужно поддерживать, чтобы не болеть?

С наступлением холодов, во время отопительного сезона воздух в квартире становится сухим. А чем ниже влажность, тем активнее развиваются и распространяются бактерии. Именно поэтому сезон эпидемий вирусных заболеваний приходится на холодное время года. О приборах, которые повысят влажность воздуха в квартире, смотрите в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Повысить влажность воздуха помогут увлажнители и «мойки воздуха». Сегодня мы поговорим о вторых. Само название прибора - «мойка воздуха» объясняет его назначение. Немецкая мойка воздуха «Venta» увлажняет воздух до необходимых 40-60 процентов.



Олеся Васильева, заведующая магазином медтехники: «Если мы возьмем именно увлажнитель воздуха, то он будет увлажнять. То есть, будут испарения, и может собираться конденсат: на мебели, на той поверхности, где он стоит. У «Venta» такого нет. Мы можем поставить ее как на стол, можем на полу ее использовать».



«Venta» не использует картриджи и сменные фильтры, очистка воздуха происходит с помощью обыкновенной воды. Прибор работает по принципу холодного испарения, что исключает переувлажнение и образование конденсата. «Venta» не только увлажняет воздух, но и очищает его от большинства домашних аллергенов: пыли, пылевых клещей, шерсти животных и прочих частиц.



Олеся Васильева, заведующая магазином медтехники: «Мы живем в городе, и, мы даже можем заметить это по подоконникам, очень много пыли и грязи поступает с улицы. Если мы закроем все окна, то будет очень душно и некомфортно».



Во время работы прибора в воду можно добавить немного эвкалиптового масла, что поможет при простудах. Так же, можно использовать специальные натуральные ароматизаторы. Модели моек воздуха «Venta» разного объема позволяют подобрать прибор на любой метраж комнаты.



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