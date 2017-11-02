16+
;-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Какую влажность воздуха нужно поддерживать, чтобы не болеть?

20:0102 ноября 2017Просмотров: 41

С наступлением холодов, во время отопительного сезона воздух в квартире становится сухим. А чем ниже влажность, тем активнее развиваются и распространяются бактерии. Именно поэтому сезон эпидемий вирусных заболеваний приходится на холодное время года. О приборах, которые повысят влажность воздуха в квартире, смотрите в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Повысить влажность воздуха помогут увлажнители и «мойки воздуха». Сегодня мы поговорим о вторых. Само название прибора - «мойка воздуха» объясняет его назначение. Немецкая мойка воздуха «Venta» увлажняет воздух до необходимых 40-60 процентов.

Олеся Васильева, заведующая магазином медтехники: «Если мы возьмем именно увлажнитель воздуха, то он будет увлажнять. То есть, будут испарения, и может собираться конденсат: на мебели, на той поверхности, где он стоит. У «Venta» такого нет. Мы можем поставить ее как на стол, можем на полу ее использовать».

«Venta» не использует картриджи и сменные фильтры, очистка воздуха происходит с помощью обыкновенной воды. Прибор работает по принципу холодного испарения, что исключает переувлажнение и образование конденсата. «Venta» не только увлажняет воздух, но и очищает его от большинства домашних аллергенов: пыли, пылевых клещей, шерсти животных и прочих частиц.

Олеся Васильева, заведующая магазином медтехники: «Мы живем в городе, и, мы даже можем заметить это по подоконникам, очень много пыли и грязи поступает с улицы. Если мы закроем все окна, то будет очень душно и некомфортно».

Во время работы прибора в воду можно добавить немного эвкалиптового масла, что поможет при простудах. Так же, можно использовать специальные натуральные ароматизаторы. Модели моек воздуха «Venta» разного объема позволяют подобрать прибор на любой метраж комнаты.

Спрашивайте в магазинах «Центр медтехники» в Мурманске по адресам, которые вы видите на экране, а так же в Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Заполярном и Североморске.

Реклама
Читайте также
Прошло два месяца и мы вновь открываем сезон, на этот раз кинопремьерДеньги любят: просто об экономикеОрганизатору смертельно опасных прыжков с верёвкой огласили приговорБывший директор Мончегорского политехнического колледжа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Организатор жестокой расправы над жителем Ревды отправился в колонию на 23 годаФинский консул впервые на ТВ-21Мурманское управление по вопросам миграции в ноябрьские праздники работать не будетПослание мурманчанам из 1967 года передано в краеведческий музейКомандующий Северным флотом вручил офицерам государственные наградыВ Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс