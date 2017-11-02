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Капитальный ремонт фасадов в центре Мурманска продолжат в следующем году

13:4802 ноября 2017Просмотров: 70

С 1 ноября ремонтные работы по фасадам на объектах культурного наследия в Мурманске приостановлены в связи с наступлением устойчивых отрицательных температур.

В настоящее время подрядные организации приступили к демонтажу строительных лесов и передаче объектов управляющим организациям.

Часть работ уже выполнена и исторический цвет приобретают фасады дома 6 по улице Софьи Перовской, домов 60, 78, 79, 81, 83, 85 по проспекту Ленина.

Капитальный ремонт крыш этих домов продолжится и зимой. Современные материалы и технологии позволяют работать на кровле круглый год без снижения качества. До конца года работы на крышах должны быть завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

К восстановлению фасадов памятников культуры строители приступят весной 2018 года.

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