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«Ленинградку» закроют для устранения последствий ЧП с грузовиком

13:3202 ноября 2017Просмотров: 293

В настоящий момент «ленинградка» открыта для проезда, однако примерно через полчаса Восточно-Объездную дорогу закроют для устранения последствий утреннего происшествия с грузовиком.

Операция займет ориентировочно 1,5 часа, сообщили нам в Госавтоинспекции

Напомним, что сегодня утром утром в Мурманске на Восточно-Объездной дороге загорелся грузовик. В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. На месте работало два пожарно-спасательных подразделения (13 человек личного состава, 3 единиц техники).

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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