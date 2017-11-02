«Ленинградку» закроют для устранения последствий ЧП с грузовиком

В настоящий момент «ленинградка» открыта для проезда, однако примерно через полчаса Восточно-Объездную дорогу закроют для устранения последствий утреннего происшествия с грузовиком.

Операция займет ориентировочно 1,5 часа, сообщили нам в Госавтоинспекции.

Напомним, что сегодня утром утром в Мурманске на Восточно-Объездной дороге загорелся грузовик. В результате пожара автомобиль выгорел по всей площади. На месте работало два пожарно-спасательных подразделения (13 человек личного состава, 3 единиц техники).

Фото: Мурманск ДТП ЧП