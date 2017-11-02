Моряки Кольской флотилии познакомили вологодских школьников со службой на флоте

17 вологодских школьников в начале осенних каникул побывали в гостях на Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в гарнизоне Полярный.

Ученики средних и старших классов Первомайской школы Кичменгско-Городецкого района и юнармейцы из отряда «Стрижи» Тотемского политехнического колледжа посетили мемориальный комплекс «Морская душа», а также историко-краеведческий музей исторической столицы Северного флота и города воинской славы Полярного.

Вологодские школьники побывали в бригадах подводных лодок и надводных кораблей, ознакомились с условиями службы, быта и питания подводников, осмотрели выставку снаряжения и оружия для борьбы с подводными диверсантами, музей боевой славы Кольской флотилии. Военные моряки провели для них экскурсии по дизель-электрической подводной лодке «Магнитогорск», малому противолодочному кораблю «Мончегорск» и малому ракетному кораблю «Айсберг».

Юные гости из Вологодской области встретились со сверстниками – юнармейцами городского отряда «Пламя», которые поделились своими знаниями о героической обороне Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Северного флота.

Поездка вологодских школьников на Северный флот состоялась в рамках шефского сотрудничества и взаимодействия между Правительством Вологодской области и командованием Кольской флотилии разнородных сил в целях военно-патриотического воспитания подростков.