Может ли управляющая компания быть хорошей? Мурманские депутаты провели рейд по «управляшкам»

Обычно к нам в редакцию поступает много жалоб от жильцов на работу управляющих компаний. Где-то не вывозят мусор, где-то затоплен подвал. Но в следующем материале речь пойдет об «управляшке», где все хорошо. Как такое может быть, сейчас узнаем.

Из контейнеров не вываливается мусор, работают дворники, рядом детская площадка, на ней ничего не сломано. В подъездах тоже чисто. Управляющая компания «Аракс», которая заведует этим двором, такая же, как и многие, просто делает все так, как прописано в договоре с жильцами.



Анастасия Приймак, заместитель начальника по взаимодействию со структурами ЖКХ Октябрьского округа Мурманска: «Вовремя вывозится мусор, хорошо содержится контейнерная площадка, хорошо посыпается придомовая территория, детская площадка, вы сами видите в хорошем состоянии, мы проверяли летом и замечаний никаких не выявили. Это очень важно, потому что создаются комфортные условия для проживания жителей».



В ведении компании «Аракс» всего 11 домов. На улице Гвардейская и Радищева. За двенадцать лет, что ими занимается «управляшка», удалось привести все в порядок своими силами.



Светлана Аветисян, директор управляющей компании «Аракс»: «Практически отремонтированы дома полностью, подъезды, окна, подвалы, крыши, дворы. Сама живу здесь».



Свои для своих. Это вообще отличительная черта этой «управляшки». Дворники тоже местные, поэтому если они плохо убрались можно сказать им в лицо, а не полдня провести у телефона в попытках дозвониться.



Анастасия Приймак, заместитель начальника по взаимодействию со структурами ЖКХ Октябрьского округа Мурманска: «Конечно, хотелось, чтобы побольше в Мурманске было таких дворов, чтобы управляющие организации также реагировали на замечания жителей, на замечания администрации».



Городские власти вместе с мурманскими депутатами регулярно проводят рейды управляющих компаний. Составляют акты, протоколы, выписывают штрафы. Но это, конечно, не главная их цель.



Татьяна Елпанова, депутат совета депутатов Мурманска: «Общайтесь со своими коллегами, учитесь у лучших. Что тут еще можно посоветовать? Есть опыт? Берите опыт, перенимайте, потому что есть над чем работать, конечно же…»



Если ваша управляющая компания не выполняет своих обязательств, вы можете пожаловаться не только в администрацию Мурманска, но и в Госжилинспекцию, и даже в прокуратуру.

Благодарственное письмо врачу

Побольше бы таких врачей. Это выдержка из письма, которое пришло в редакцию ТВ-21. Написала его жительница Колы. Она попросила рассказать о докторе, которая работает в местной поликлинике. Наши журналисты нашли врача, которому пишут такие благодарственные письма. Татьяна Юлусова и Константин Кабанец продолжат.

«Как часто вы пишите письма? Настоящие, «от руки». А благодарственные письма? И того реже. В редакции мы тоже в основном получаем электронные сообщения, но недавно нам пришло вот такое письмо. От жительницы Колы Сурядовой Раисы Фёдоровны. Она хочет с нашей помощью поблагодарить за работу врача кольской поликлиники - Паршукову Наталью Геннадьевну. Вот что она написала в своём письме».



Раиса Фёдоровна, исполняем Вашу просьбу.



Город Кола, поликлиника. 10 часов утра. Двери дольше, чем на минуту не закрываются, пациентов много. Здесь и работает Паршукова Наталья Геннадьевна. Она сердечный доктор - и по призванию и от души. Терапевт - кардиолог нас встречает с улыбкой. Показываем письмо.



«Конечно, знаю, это моя пациентка, она теперь моя амбулаторная пациентка. Очень приятно, что твой труд оценивают».



А потом ещё дополняет: приятно до слёз. И улыбается. Так Наталья Геннадьевна встречает каждого пациента. А они к ней, говорит, приходят жаловаться. И это хорошо, считает доктор. Из разговора узнаешь всё, что нужно для предварительного диагноза.



Наталья Паршукова, терапевт-кардиолог: «Конечно, хорошо! Ты ближе узнаёшь пациента. Интересуешься образом его жизни. Что спровоцировало его прийти к специалисту. В связи с шок информацией, у нас лечение сейчас проходит по телевизору. Так что приходится объяснять, что не всё, что показывают по телевизору, является панацеей. Это даже вредно бывает».



В этом году Наталья Геннадьевна отметила юбилей - 30 лет в профессии. Менять жизненный путь не стала бы. Если люди пишут такие письма, значит, всё идёт так, как надо. Призвание.



Владимир Верёвкин: «Девочки хорошие. Хорошо принимают, ласково. Погладят венку, чтобы укольчик сделать. А настроения если не будет, то что тогда. Тогда будешь болеть. Надо всегда относиться к друг другу хорошо и это будет очень приятно для каждого».



А все мы знаем, с каким настроением зачастую люди открывают двери поликлиник. Но система ломается, когда видишь приятных, вежливых врачей.



Евгений Луцкий, врач-невролог: «У нас немного разные специальности, я невролог, она кардиолог в большей степени. Наши работы обязательно пересекаются. В некоторых аспектах у неё можно попросить совета. Я могу ей чем-нибудь помочь».



За спокойным врачом нам не угнаться. На каблуках, в красных туфельках, она с лёгкостью взлетает на другой этаж. Следит за собой, с шагомером на телефоне считает ежедневные дистанции.



«Иначе, с этим малоподвижным образом жизни круглеешь. Следите за собой? Обязательно».



Наталья Геннадьевна принимает в трёх кабинетах поликлиники. Рабочий день с 8 часов утра и раньше 5 вечера она белый халат не снимает.



Сложно с людьми бывает. К каждому нужно и можно найти подход, уверена доктор. Даже если пациентов минимум 20 в день.



Людмила Струк, медсестра: «Наверно, это специфика медицинского профессионализма. Не должно быть у нас заморочек, заноз в работе. Всё с пониманием и хорошим настроением должно быть. Работа - это второй дом, вторая семья».



А первая и главная семья Натальи Геннадьевны живёт за океаном. Дочь по стопам папы и мамы не пошла, стала актрисой. Стоит отметить, что у Натальи Геннадьевны тоже артистичная внешность. В ранней молодости она и все её друзья хотели, а потом и стали врачами, но природный талант пригодился.



Наталья Паршукова, терапевт-кардиолог: «Ну, наверно, какой-то признак артистизма должен быть и у врача. Потому, что сдвинув брови с морщинкой между бровкой, пациенту не будет ловко. А когда ты хорошо выглядишь и с хорошим настроением, то он к тебе ещё раз придёт».



Рабочий день может продлиться, пока она вечером идёт домой. Часто встречает пациентов, на ходу может начаться приём. Откуда только силы. Но энергии остаётся, чтобы и в горы забраться. Наталья Геннадьевна очень любит отдых на природе.



Наталья Паршукова, терапевт-кардиолог: «Я в выходные дни практически не провожу дома. Я рыбачка. У меня когда рыбачий сезон, независимо, зима это или лето, я провожу где-то в лесу. Отдыхаете? Да, очень люблю спать на воздухе».



Письмо, которое мы привезли - не первое. Теперь сама отправит электронное письмо, уже дочке в Америку, где укажет ссылку на этот сюжет. Видятся раз-два в год, скучает, но с Севера вряд ли уедет. Сложно оставить родной край, хороших людей и любимую профессию.