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Мурманские водители опоздали на работу из-за огромного затора на ленинградке

20:0902 ноября 2017Просмотров: 49

В подобной ситуации сегодня оказались и некоторые наши сотрудники. Решив сократить путь до работы, в итоге попали в огромный затор. Наталья Алексеенко продолжит тему.

Многие водители с утра пораньше по привычке выехали на ленинградку, чтобы быстро и без светофоров добраться до работы. Правда, быстро - не получилось. Все, кто ехал по объездной из Первомайского округа в центр, разочаровались уже через пару километров. Огромная пробка. Машины двигаются еле-еле. По пути - авария. Столкнулись два авто - один догнал другого. Ничего серьезного, но один ряд заняли.

В общем, расстояние, которое обычно пролетаешь за несколько минут, уменьшается с черепашьей скоростью.

«Между прочим, вот уже полчаса пытаемся добраться из дальней первомайки в центр города. Доехали пока только до поворота к Планерной».

На спуске к Рогозерской еще одна стыковка, правда во встречном ряду. И тоже один из водителей, вероятно, не соблюдал дистанцию и врезался в соседнюю машину. Основной причиной таких пробок стала, конечно, загоревшаяся фура, а дорожно-транспортные происшествия еще усугубили ситуацию. К часу дня дорогу открыли, потом снова перегородили, чтобы ликвидировать последствия пожара. И полностью восстановили движение уже ближе к вечеру.

Сотрудники ГИБДД просят всех водителей и пешеходов быть внимательными и не провоцировать аварийные ситуации.

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