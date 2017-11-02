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Мурманское управление по вопросам миграции в ноябрьские праздники работать не будет

16:1702 ноября 2017Просмотров: 100

Управление по вопросам миграции регионального управления МВД России сообщает, что 4, 5 и 6 ноября прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по линиии миграции сотрудниками УВМ осуществляться не будет.

Номер телефона горячей линии Управления по вопросам миграции: 8 (8152) 40-80-00 (в рабочее время).

Кроме того, УВМ УМВД России по Мурманской области напоминает, что на прием к специалистами миграционной службы можно записаться по предварительно записи по телефону 8 (8152) 40-80-60 в следующее время:

• понедельник - четверг: с 16:00 до 17:00
• пятница: с 15:00 до 16:00.

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