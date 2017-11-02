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На фотовыставке «Первозданная Россия» в Мурманске побывали более 52 тысяч человек

15:1502 ноября 2017Просмотров: 69

Потрясающе, восхитительно, завораживающе, пронзительно – вот неполный перечень эпитетов, которыми награждали восторженные посетители выставку «Первозданная Россия», которая в рамках Года экологии с 1 сентября по 31 октября бесплатно проходила в ТРЦ «Мурманск Молл» при финансовом и организационном содействии Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК») и Мурманского морского торгового порта.

За два месяца ее успели посетить более 52 тысяч человек, о чем свидетельствуют данные специального счетчика. Посмотреть уникальные фотографии природы гости приезжали не только со всей Мурманской области, но и из других российских регионов и даже из-за рубежа. В Книгах отзывов, которых во время проведения выставки полностью было заполнено три многостраничных экземпляра, записи не только на русском, но и на финском, английском, немецком и даже корейском языке.

Вот лишь некоторые восторженные отзывы:

«Одно из самых лучших мест, что я посетил в Мурманске, это ваша выставка! Спасибо!»

 «Это прекрасно! Спасибо людям, приносящим радость другим! Я вернулась в молодость, так как очень люблю природу и животных!»

«Благодарим за удовольствие от удивительной выставки природного и живого мира. Спасибо за эти шедевры. Организаторам, администрации ПАО «ММТП», желаем устраивать по возможности и другие выставки. Благодарим авторов этих необыкновенных картин…»

«Побывав на выставке, мы будто совершили путешествие по удивительным просторам Родины. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!»

«Выставка поистине уникальная! Игра красок, использование различных техник. Ваши фотографии создают эффект присутствия. Огромное спасибо за яркие впечатления!»

«Зашла в Молл, чтобы встретиться с друзьями и случайно увидела эту замечательную выставку…  Благодаря таким экспозициям, понимаешь, насколько красива природа нашей Родины. Спасибо, что не даете забывать об этом!»

Реализация культурно-просветительских и экологических проектов компании СУЭК, Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и Мурманского морского порта на этом не заканчивается. Уже 10 ноября в Мурманске планируется открыть еще одну интересную фотовыставку.

Известный  фотограф и издатель Александр Глухов стал одним из победителей конкурса «Комфортная среда обитания-2017», который проводился в регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании.

На средства гранта Александр Борисович реализовал фотопроект «Наш друг – арктический тюлень». В рамках этого проекта мурманчане и гости столицы Кольского Заполярья смогут увидеть запечатленные фотохудожником мгновения из жизни ластоногих артистов Мурманского океанариума, а также узнать интересные факты об этих удивительных животных.

 

 

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