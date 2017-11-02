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На сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области состоялась презентация проекта «Полуостров безопасности»

13:4502 ноября 2017Просмотров: 56

Сегодня на сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области состоялась презентация необычного электронного проекта - «Полуостров безопасности».

Он был подготовлен представителями территориального органа МЧС России, Северо-Западного регионального ПСО МЧС России и волонтера дела спасения Сергея Мельникова.

Через flash-приложение или электронный журнал (своего рода веб-книгу)  можно познакомиться с историей развития МПВО, гражданской обороны, спасательного ведомства, а также добровольчества на Мурмане.

Данные программы позволяют (помимо традиционного просмотра текстовой информации) познакомиться с видео-книгой «Родом из прошлого», выпущенной под редакцией начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майора внутренней службы Владимира Гусева.

Летопись истории гражданской обороны отображена в виде тематических рисованных историй, которые создали работники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Первого отряда ФПС по Мурманской области.

Разработчиком flash-приложения выступил Сергей Мельников. В 2013 году – тогда студент, а ныне заместитель начальника отдела информационных технологий Управления по обеспечению деятельности администрации Печенгского района – получил Почётную грамоту Министра МЧС России Владимира Пучкова и гран-при I регионального конкурса «Юные изобретатели – спасателям». Его проект «OSA Rescuer» представлял собой целый комплекс автономных и наземных платформ (на базе беспилотных летательных аппаратов и наземных вездеходов), а также программного обеспечения, обеспечивающий оператора необходимыми средствами мониторинга ЧС.

Электронный проект «Полуостров безопасности» размещен на официальном сайте ГУ МЧС России по Мурманской области в разделе «Издания в электронном формате».

Для просмотра материалов через flash приложение скачайте и распакуйте соответствующий архив и нажмите файл «МЧС приложение». Для ознакомления с электронным изданием скачайте и распакуйте архив «Электронный журнал» и нажмите файл «START».

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