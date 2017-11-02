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Начальник кировской ветстанции награждена благодарственным письмом за выполнение заданий особой сложности

12:1802 ноября 2017Просмотров: 73

За безупречную и эффективную работу, значительный вклад в осуществление мер по обеспечению законности в области ветеринарии, недопущение случаев возникновения и распространения болезней, опасных для человека и животных, выполнение заданий особой сложности и в связи с празднованием Дня города Кировска начальник Кировской городской ветеринарной станции Никитина Марина Сергеевна поощрена Благодарственным письмом Главы города Кировска.

Награждение проведено в соответствии с положением «О почетных званиях, наградах, премиях, стипендиях и памятных знаках города Кировска», сообщает пресс-служба регионального комитета по ветеринарии.

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