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Осуждённые оленегорской колонии провели «Трудовой десант» в детском приюте

10:3002 ноября 2017Просмотров: 94

В преддверии праздника Народного единства сотрудники колонии-поселения №24 при участии осужденных навестили воспитанников отделения реабилитации несовершеннолетних «Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения», где провели своеобразный «Трудовой десант» - очистили территорию приюта от снега, отремонтировали мебель учреждения, повесили в комнатах карнизы.

Помимо основной миссии гости социального учреждения провели для ребят увлекательную спортивно-патриотическую игру «Зарница», во время которой участники состязания по компасу определяли местонахождение спрятанных заранее на территории приюта букв, чтобы составить из них заданные слова.

Также были проведены и другие подвижные игры на свежем воздухе, в которые играли все – и дети, и гости-осуждённые.

По словам начальника психологической лаборатории КП-24 и организатора мероприятия Татьяны Пискуновой, сотрудники и осуждённые оленегорской колонии являются частыми гостями социального приюта.

Подобные мероприятия незаменимы в процессе обучения состраданию, сочувствию, социальной адаптации.

Многие осуждённые, неоднократно побывав у детей, проникаются участием к их нелёгким судьбам. Так, например, во всех акциях дня участвовал один из бывших осуждённых КП-24, после освобождения решивший и дальше помогать детям приюта. Бывший осуждённый пришёл к воспитанникам не с пустыми руками, подарив им от себя подарки и сладости.

После подведения итогов спортивного праздника состоялось традиционное дружеское чаепитие, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

 

 

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