Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 2 ноября 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Прыжок экстремальный, смертельно опасный. Мурманскому организатору роупджампинга огласили приговор.
Сгоревшая фура на «ленинградке» стала причиной многочасовой пробки. Подробности утреннего ЧП.
Может ли управляющая компания быть идеальной? Мурманские депутаты провели рейд и нашли ответ на этот вопрос.
За профессионализм, отзывчивость и доброту. В редакцию ТВ-21 пришло необычное письмо с просьбой выразить благодарность.
Студентам МАГУ презентовали сегодня новую социальную городскую карту поддержки.
Пробьются ли мурманские КВН-щики в высшую лигу и что для этого нужно? Кто профинансирует веселых и находчивых.
Ночью в музей за искусством. Что ожидает северян на традиционном мероприятии «Ночь искусств»?
85 лет на службе искусству. Дворец культуры им. Кирова готовится к юбилею!