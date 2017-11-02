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Полное видео программы «Новости»

20:0002 ноября 2017Просмотров: 53

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 2 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Прыжок экстремальный, смертельно опасный. Мурманскому организатору роупджампинга огласили приговор.

Сгоревшая фура на «ленинградке» стала причиной многочасовой пробки. Подробности утреннего ЧП.

Может ли управляющая компания быть идеальной? Мурманские депутаты провели рейд и нашли ответ на этот вопрос.

За профессионализм, отзывчивость и доброту. В редакцию ТВ-21 пришло необычное письмо с просьбой выразить благодарность.

Студентам МАГУ презентовали сегодня новую социальную городскую карту поддержки.

Пробьются ли мурманские КВН-щики в высшую лигу и что для этого нужно? Кто профинансирует веселых и находчивых.

Ночью в музей за искусством. Что ожидает северян на традиционном мероприятии «Ночь искусств»?

85 лет на службе искусству. Дворец культуры им. Кирова готовится к юбилею!

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Организатор жестокой расправы над жителем Ревды отправился в колонию на 23 годаФинский консул впервые на ТВ-21Мурманское управление по вопросам миграции в ноябрьские праздники работать не будетПослание мурманчанам из 1967 года передано в краеведческий музейКомандующий Северным флотом вручил офицерам государственные наградыВ Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны»
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