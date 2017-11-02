Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 2 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Прыжок экстремальный, смертельно опасный. Мурманскому организатору роупджампинга огласили приговор.



Сгоревшая фура на «ленинградке» стала причиной многочасовой пробки. Подробности утреннего ЧП.



Может ли управляющая компания быть идеальной? Мурманские депутаты провели рейд и нашли ответ на этот вопрос.



За профессионализм, отзывчивость и доброту. В редакцию ТВ-21 пришло необычное письмо с просьбой выразить благодарность.



Студентам МАГУ презентовали сегодня новую социальную городскую карту поддержки.



Пробьются ли мурманские КВН-щики в высшую лигу и что для этого нужно? Кто профинансирует веселых и находчивых.



Ночью в музей за искусством. Что ожидает северян на традиционном мероприятии «Ночь искусств»?



85 лет на службе искусству. Дворец культуры им. Кирова готовится к юбилею!

