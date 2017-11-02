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Послание мурманчанам из 1967 года передано в краеведческий музей

16:1502 ноября 2017Просмотров: 149

Сегодня состоялась торжественная церемония передачи Мурманскому областному краеведческому музею письма к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года. 

Напомним, оно было извлечено 4 октября – в 101-й День города – из капсулы, хранившейся в земле на территории сквера на улице Ленинградской на протяжении 50 лет. 

В мероприятии принимали участие руководители областного центра, почетные граждане города-героя Мурманска и мурманчане. 

Материалы, газетные подшивки об этом знаковом событии, произошедшем 50 лет назад, хранятся в музее, – отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук. – Мы горды тем, что городские власти приняли решение передать в фонды музея этот ценный для истории Мурманска экспонат.

Текст послания был официально зачитан в ходе народного гуляния, посвященного 101-й годовщине со дня основания Мурманска.

Теперь он будет передан музею на вечное хранение и доступен для мурманчан и гостей города.

 

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