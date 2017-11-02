Руководитель регионального управления федерального казначейства награжден медалью за заслуги в области экономики

Губернатор Марина Ковтун поздравила руководителя регионального управления федерального казначейства Виталия Гладкина с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указом № 512 Президента России от 24 октября за заслуги в области экономики и финансовой деятельности руководитель управления федерального казначейства по Мурманской области Виталий Гладкин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С присвоением высокой государственной награды Виталия Гладкина поздравила губернатор Марина Ковтун, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Примите искренние поздравления по случаю награждения Вас государственной наградой. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности», – сказано в письме главы региона.