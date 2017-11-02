СК проверит инцидент с нетрезвым жителем Кандалакши, который попытался скрыться от ДПС

По указанию и.о. руководителя СУ СК России по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки по выявленной публикации в ходе мониторинга СМИ.

Напомним, что 28 октября сотрудниками Госавтоинспекции в Кандалакше был замечен автомобиль «ВАЗ-21099».

Полицейские приняли решение остановить легковушку для проверки документов. Однако водитель на требование инспекторов не отреагировал и продолжил ехать. Сотрудники полиции приняли решение о преследовании.



Следственный комитет проводит процессуальнуб проверку по информации, опубликованной в сети Интернет по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По предварительным данным следствия в момент задержания автомобиля, под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник ДПС предпринял попытку остановить машину.

Водитель, сознавая, что может быть причинен вред здоровью инспектору, продолжил движение. В результате чего сотрудника ДПС протащило на значительное расстояние, пока автомобиль не был остановлен.

В настоящее время в рамках процессуальной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается видеозапись с камеры видеорегистратора, установленного в салоне служебного автомобиля ДПС.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.