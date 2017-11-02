Телепрограмма на 3 ноября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 03 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 4 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:47 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Оленья бухгалтерия.

Заповедник. Якутские лошадки в пустыне.

12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Воспитать для престола. Документальный фильм (16+)

Фильм посвящен традициям воспитания и обучения российских престолонаследников. Кто учил русских царей? Откуда взялась традиция доверять воспитание цесаревичей иностранцам? Почему идее о «демократичном» обучении престолонаследников рядом с детьми дворян не дано было осуществиться? С чем связана странная безучастность родителей к воспитанию собственных детей? Мы рассказываем неизвестные подробности того, как росли царские дети.

14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Редкие земли.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:13 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Сказки-засыпайки. Заячье такси.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Вас вызывает Таймыр. Художественный фильм (12+)

СССР. 1970 г.

Комедия.

Режиссер Алексей Коренев.

В ролях: Юрий Кузьменков, Евгений Стеблов, Евгений Весник, Павел Павленко, Елена Коренева, Светлана Старикова, Зиновий Гердт, Инна Макарова, Валентина Талызина, Екатерина Васильева.

В гостиничном номере проживают директор филармонии, геолог, влюбленный юноша, дедушка-пчеловод … Немудрено, что даже при благожелательном отношении друг к другу между жильцами происходят всевозможные несуразности…

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Синдром взорванного поезда. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Настя Тарасова.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

19:00 Судьба Гапона. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Александр Павлов.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Повар для президента. Художественный фильм (16+)

Франция. 2012 г.

Комедия.

Режиссер Кристиан Венсан.

В ролях: Катрин Фро, Жан д’Ормесон, Ипполит Жирардо, Артур Дюпон, Жан-Марк Руло, Арли Жовер.

Гортензия Лабори - известный шеф-повар в Перигоре. Однажды она получает приглашение от Президента Республики. Он хочет, чтобы Гортензия стала его личным поваром. Ее истинно французская кухня быстро покорит Президента, но сможет ли она преодолеть все закулисные препятствия президентского дворца? Удастся ли ей противостоять зависти коллег? Фильм основан на мемуарах Даниэль Мазе-Дельпеш, единственной женщины-повара, которая удостоилась чести работы в Елисейском дворце при правлении Франсуа Миттерана.

22:40 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Путешествие к южным селькупам. Селькупы - коренной народ Западной Сибири. До 1930-х годов их называли остя́ками-самое́дами. Фильм-путешествие по Томской области, местам, где живут южные селькупы.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Синдром взорванного поезда. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Настя Тарасова.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

03:58 Судьба Гапона. Фильм из цикла «1905. Начало крушения» (16+)

Автор и режиссер Александр Павлов.

В зеркало русской смуты глядит сегодняшняя Россия. Глядит пристально – через век, кровь, смерть. За пожарищ дымом, за голодных деревень мором, за пощады не знающим братоубийством – гапоновщина и Ленин, Азеф и Зубатов, террор эсеров и Петр Столыпин, Конституция и «черная сотня», позор русско-японской и несмолкающие споры в Думе…

А за всем этим – шаги, шаги, шаги… Идет человек в солдатской шинели, неуверенно идет, словно пути не видит! Влево, вправо качнется, будто тонкая жердочка под ногами. Вот-вот упадет! И каждый шаг превращает его, венценосного, его, всесильного, его, самодержца всероссийского, - в гражданина Николая Романова.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)