У мурманчанина вымогали деньги за телефоны, оставленные в туалете питейного заведения

В отдел полиции Мурманска за помощью обратился мурманчанин, 1983 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что ночью он находился в баре, расположенном по улице Маклакова.
Спустя некоторое время он обратил внимание на то, что забыл в уборной два мобильных телефона.
Вернувшись, он не обнаружил на месте свое имущество. Заявитель обратился к посетителю заведения, который после него заходил в уборную.
На вопрос заявителя мужчина ответил, что утерянное имущество находится у него, и он согласен его вернуть за денежное вознаграждение.
Мужчины вышли на улицу, где заявитель сам забрал свое имущество. В ответ на это злоумышленник просунул руку в карман курки заявителя и украл 6700 рублей, после чего скрылся.
Потерпевший смог описать злоумышленника, также сотрудниками полиции были опрошены работники заведения.
Подозреваемый был установлен. Им оказался 23-летний мурманчанин, ранее судимый за кражи. В содеянном он признался, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Возбуждено уголовное дело. За грабеж мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.