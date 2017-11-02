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У мурманчанина вымогали деньги за телефоны, оставленные в туалете питейного заведения

14:4302 ноября 2017Просмотров: 171

В отдел полиции Мурманска за помощью обратился мурманчанин, 1983 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что ночью он находился в баре, расположенном по улице Маклакова.

Спустя некоторое время он обратил внимание на то, что забыл в уборной два мобильных телефона.

Вернувшись, он не обнаружил на месте свое имущество. Заявитель обратился к посетителю заведения, который после него заходил в уборную.

На вопрос заявителя мужчина ответил, что утерянное имущество находится у него, и он согласен его вернуть за денежное вознаграждение.

Мужчины вышли на улицу, где заявитель сам забрал свое имущество. В ответ на это злоумышленник просунул руку в карман курки заявителя и украл 6700 рублей, после чего скрылся.

Потерпевший смог описать злоумышленника, также сотрудниками полиции были опрошены работники заведения.

Подозреваемый был установлен. Им оказался 23-летний мурманчанин, ранее судимый за кражи. В содеянном он признался, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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