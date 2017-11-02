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В этом году Северный флот получит два судна ледового класса

13:2602 ноября 2017Просмотров: 79

До конца ноября в Мурманск прибудет новейший дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Он войдет в состав Северного флота в качестве вспомогательного судна.

Ледокол способен выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, вести гидрографические и научно-исследовательские работы.

Кроме того, «Илья Муромец» может при необходимости оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке. Сейчас завершаются его испытания, после которых судно пополнит запасы и отправится в порт приписки.

Помимо «Илья Муромец», Северный флот готовится официально принять в свой состав второе судно ледового класса – «Эльбрус».

Оно предназначено для тылового обеспечения и сочетает в себе свойства транспорта и спасательного буксира, способно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

«Эльбрус» оборудован барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медпомощь терпящим бедствие подводникам, сообщает Российская газета.

Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование позволяет искать затонувшие объекты и выполнять картографическую съемку рельефа морского дня.

Процедура его передачи Северному флоту близится к завершению.

Фото: Министерство обороны России.

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