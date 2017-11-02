В Исландии открыли монумент в память о моряках арктических конвоев

Мемориал, созданный россиянином Владимиром Суровцевым, является авторской репликой работы, установленной в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне на центральном кладбище Рейкьявика.

Событием огромной важности назвал президент Исландии Гудни Йоханнессон состоявшееся в среду открытие монумента «Надежда на мир», посвященного памяти моряков арктических конвоев в годы Второй мировой войны.

Монумент установлен в Хвальфьорде (Китовом фьорде) в нескольких километрах севернее исландской столицы, где союзники по антигитлеровской коалиции формировали конвои с оружием и военной техникой для Красной Армии, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия наряду с главой исландского государства, министра иностранных дел Гудлёйгура Тор Тордарсона, приняли участие также губернатор Архангельской области Игорь Орлов, посол России в Исландии Антон Васильев, представители дипкорпуса, духовенства, местных политических и общественных кругов.



