В Кировске пройдет VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона»

В период с 16 по 17 ноября в Кировске в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР – 2017», организатором которой выступает Торгово-промышленная палата Мурманской области. Мероприятие пройдет под патронатом НП «Горнопромышленники России» и официальной поддержке Правительства Мурманской области.



В 2017 году основной темой конференции станет технологическое переоснащение горнодобывающих, металлургических и химических предприятий и его влияние на экологическое равновесие в Арктике. Также в ходе мероприятия будут затронуты вопросы совершенствования нормативно-правовой среды в горнопромышленном комплексе Арктической зоны Российской Федерации.



Подробную информацию о VII Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР – 2017» можно получить у организаторов по телефонам 8 (8152) 554-724 (Ольга Ющук), 8 (8152) 554-723 (Надежда Кумашова), 8 (8152) 554-720 (Наталья Щебарова) или на официальном сайте конференции.



С информацией о других мероприятиях VI ММДН, а также с новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.