16+
I-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Кировске пройдет VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона»

11:3002 ноября 2017Просмотров: 71

В период с 16 по 17 ноября в Кировске в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР – 2017», организатором которой выступает Торгово-промышленная палата Мурманской области. Мероприятие пройдет под патронатом НП «Горнопромышленники России» и официальной поддержке Правительства Мурманской области.

В 2017 году основной темой конференции станет технологическое переоснащение горнодобывающих, металлургических и химических предприятий и его влияние на экологическое равновесие в Арктике. Также в ходе мероприятия будут затронуты вопросы совершенствования нормативно-правовой среды в горнопромышленном комплексе Арктической зоны Российской Федерации. 

Подробную информацию о VII Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР – 2017» можно получить у организаторов по телефонам 8 (8152) 554-724 (Ольга Ющук), 8 (8152) 554-723 (Надежда Кумашова), 8 (8152) 554-720 (Наталья Щебарова) или на официальном сайте конференции.

С информацией о других мероприятиях VI ММДН, а также с новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

Читайте также
16 ноября в Мурманской области состоится Форум по безопасности дорожного движения стран Баренцева региона.Начальник кировской ветстанции награждена благодарственным письмом за выполнение заданий особой сложностиВ Мурманске изменится организация дорожного движения на трех перекрестках4 ноября в Мурманске пройдет фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы»
В Мурманске на улице Халатина сгорел автомобильВ Заполярном молодой человек разбил стекло по его мнению неправильно припаркованного автомобиляСК проверит инцидент с нетрезвым жителем Кандалакши, который попытался скрыться от ДПСОсуждённые оленегорской колонии провели «Трудовой десант» в детском приютеМоряки Кольской флотилии познакомили вологодских школьников со службой на флотеДорожная полиция призывает пешеходов использовать светоотражающие элементы
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс