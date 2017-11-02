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В Мурманске горящая фура спровоцировала пробку на «ленинградке»

09:4502 ноября 2017Просмотров: 136

Сегодня утром в Мурманске на Восточно-объездной дороге произошло ЧП.

Пользователи в соцсетях сообщают, что «ленинградка» перекрыта от кольца на мусоросжигательный завод до съезда на улицу Рогозерскую, а с другой стороны - от заправки у Огней Мурманска. Уточняют, что причиной происшествия является загоревшаяся фура.   

«Ленинградка перекрыта от кольца на мусоросжигательный до отворота на Рогозерку. Горит топливо, перевернулась фура. Работают экстренные службы».

«Корректируйте маршрут! Пробка на «ленинградке», от заправки у Огней Мурманска, видимо, до поворота на Рогозерку».

Также сообщают, что на дороге образовался большой затор в обе стороны. Дорога от Первомайского округа до центра города у некоторых мурманчан заняла больше часа.

«Ленинградку перекрыли на съезде на Рогозерку! Пробка - жесть!».

«50 минут двигались от спуска к кольцу до выезда на улицу Рогозерская».

Кроме этого, пользователи также сообщают о двух ДТП, которые, возможно, также стали причиной длинной пробки.

«Тут еще 2 ДТП: на спуске к съезду на Рогозерскую и на подъеме от Рогозерской, сразу после камеры».

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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