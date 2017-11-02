В Мурманске на улице Халатина сгорел автомобиль

1 ноября 2017 года в 23 час. 25 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в Мурманске на улице Халатина, 12.

В результате пожара выгорел моторный отсек, обгорела приборная панель, лопнуло лобовое стекло, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, закопчен салон автомобиля.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 2 единиц техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.