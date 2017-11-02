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В Мурманске на улице Халатина сгорел автомобиль

11:1502 ноября 2017Просмотров: 41

1 ноября  2017 года в 23 час. 25 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля  в Мурманске на улице Халатина, 12.

 В результате пожара выгорел моторный отсек, обгорела приборная панель, лопнуло лобовое стекло, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, закопчен салон автомобиля.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 2 единиц техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

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