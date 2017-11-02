В Мурманске сгорела фура: подробности происшествия

Главное чрезвычайное происшествие дня, которое весь день обсуждают пользователи сети - сгоревшая фура на «ленинградке». Сильный пожар стал причиной огромной пробки на объездной дороге.

Это видео появилось в сети сегодня рано утром, его выложили «В Контакте» очевидцы произошедшего. Это «ленинградка». Район лыжного КП-2. Загорелась фура. Горящее топливо вылилось на проезжую часть. Пылающий автомобиль повредил один из дорожных фонарей, а на тушение ушло около часа.



Сергей Навалов, начальник дежурной смены службы пожаротушения МЧС России по Мурманской области: «Горел грузовой автомобиль МАЗ с прицепом. Пожар был ликвидирован в 6 часов 30 минут. Одним генератором пены «Пурга-5» и двумя стволами «Б». На месте пожара работало два основных и один специальный пожарный автомобиль, 17 человек личного состава».



Сейчас причины и обстоятельства пожара не известны. По предварительной версии, возгорание случилось под кабиной грузового автомобиля, загорелось топливо. К счастью, никто не пострадал. Хоть пожар потушили в 6.30 утра, работы на месте ЧП велись еще долго. Нужно было очистить дорогу от остатков топлива, увезти сгоревший дотла грузовик. Проехать по «ленинградке» в это время было нельзя.



Евгений Барабаш, ВРиО командира взвода ГИБДД России по Мурманской области: «Происшествие произошло в 5 часов 43 минуты утра, ввиду чего в 6 утра было перекрыто дорожное движение на автоподъезде к городу Мурманску, как в сторону севера, так и в сторону юга, за исключением спецтранспорта».



Как результат - огромная пробка. Люди выезжали из Первомайского округа на объездную дорогу. Возле «Огней Мурманска» начинался затор, в котором некоторые северяне простояли два часа, сильно опоздав на работу