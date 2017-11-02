В Мурманске закладчику наркосинтетики светит 15 лет колонии

Мурманским полицейским поступила информация о причастности к незаконному обороту наркотиков синтетического и растительного происхождения жителя Мурманска 1995 года рождения.

Как установили наркополицейские злоумышленник распространял среди наркозависимых лиц синтетический наркотик а-PVP, который является производным N-метилэфедрона.

Кроме того, мурманчанин занимался продажей гашиша.

Сбыт наркодилер осуществлял путем помещения наркотика в специальные тайники, после чего сообщал покупателям о месте закладки.

Полицейские задержали подозреваемого в момент закладки наркотика в тайник.

Всего в настоящее время оперативниками установлено и задокументировано три факта сбыта запрещенного вещества.

Из незаконного оборота изъято более 1,2 граммов синтетического наркотика а-PVP и около 2 граммов гашиша.

Возбуждены уголовные дела за сбыт в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Молодому человеку грозит от 8 до 15 лет заключения.