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В Мурманске закладчику наркосинтетики светит 15 лет колонии

13:1502 ноября 2017Просмотров: 149

Мурманским полицейским поступила информация о причастности к незаконному обороту наркотиков синтетического и растительного происхождения жителя Мурманска 1995 года рождения.

Как установили наркополицейские злоумышленник распространял среди наркозависимых лиц синтетический наркотик а-PVP, который является производным N-метилэфедрона.

Кроме того, мурманчанин занимался продажей гашиша.

Сбыт наркодилер осуществлял путем помещения наркотика в специальные тайники, после чего сообщал покупателям о месте закладки.

Полицейские задержали подозреваемого в момент закладки наркотика в тайник.

Всего в настоящее время оперативниками установлено и задокументировано три факта сбыта запрещенного вещества.

Из незаконного оборота изъято более 1,2  граммов синтетического наркотика а-PVP и около 2 граммов гашиша.

Возбуждены уголовные дела за сбыт в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Молодому человеку грозит от 8 до 15 лет заключения.

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