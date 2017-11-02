В Мурманском арктическом университете презентовали сегодня социальную карту городской поддержки

Городскую карту поддержки начали выдавать сегодня студентам Мурманского арктического государственного университета. Какие привилегии дает карта и что необходимо сделать для ее получения, узнаем в материале наших корреспондентов: Виталия Попкова и Марии Беленко.

Городская карта поддержки полагается теперь каждому студенту-бюджетнику. А в ближайшем будущем планируется выдавать эти карты и студентам-договорникам. 24 октября университет заключил соглашение с администрацией Мурманска о реализации этого проекта.

Екатерина Третьякович, начальник правового управления МАГУ: «Это важный социальный проект, университет рад принять участие в нем, рад предоставить студентам дополнительную возможность использовать те преимущества, которые карты предоставляет. И, собственно говоря, сегодня один из этапов по реализации данного соглашения».

Без помощи банка реализовать этот проект было бы невозможно, ведь дело касается денежных операций.

Валерия Орлова, сотрудник банка: «На данную карту студенты не только могут получать стипендии, но и пользоваться этими картами как скидочными в сети торгово-сервисных предприятий. И, соответственно, пользоваться программой привилегий - это «Пакет онлайн-покупателя», гарантия цены и качества. А также получать до 7 процентов на положительный остаток».

Студенты в получении карты заинтересованы, информацию слушали внимательно, задавали вопросы. А их немало - сколько процентов скидка, в каких торговых точках действует и чем еще может быть полезна карта.

Иван Барабанов, студент МАГУ: «Ну, я понял про эту карту то, что она дает различные бонусы в магазинах именно по городу Мурманску, различные несомненно полезные льготные условия. То есть в целом карта, заточенная под студентов, с выгодными условиями, которые им будут полезны.

-Тебе бы она пригодилась?

Я думаю, она бы мне пригодилась, я пойду и оформлю её».

Скидка по карте - до 10 процентов. При этом совершенно необязательно хранить на ней свои деньги. Но для активации некоторую сумму положить все же нужно, хотя бы 100 рублей.

Обслуживание карты бесплатное.

Получить ее можно было сегодня на презентации. В здании МАГУ они будут выдаваться также 7,8 и 9 ноября. Выдать карту могут и в филиалах банка. Необходимо иметь при себе лишь паспорт и студенческий билет.

«Сейчас в моих руках находится эта замечательная карта городской поддержки. И я как студент теперь в полном праве пользоваться ей и получать скидки практически во всех магазинах, аптеках и даже кинотеатрах нашего города».