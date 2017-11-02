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В Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны»

15:4502 ноября 2017Просмотров: 28

4 ноября в 18.10 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, I этаж, большой выставочный зал) в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова – одно из старейших учреждений культуры региона. Начав работу в 1932 г. как Дом культуры рыбаков, Дворец стал одним из самых узнаваемых учреждений области. Его многочисленные коллективы, хорошо известные как в России, так и за рубежом, становились лауреатами многочисленных премий.

Сейчас во Дворце выступают 28 народных и образцовых коллективов, 13 любительских объединений. Коллективы Дворца принимают регулярное участие в городских и областных мероприятиях.

Выставка познакомит посетителей с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Гости музея узнают о творческих коллективах и культурной деятельности Дворца культуры. Во временной экспозиции представлены предметы: медали, кубки, награды с областных, всероссийских и международных конкурсов, сувениры, приглашения, афиши, фотографии коллективов и многое другое.

На открытии выставки выступят знаменитый творческий ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы, фольклорный ансамбль «Беломорье», клуб авторской песни «Пять углов» и драматический театр «Комедиограф».

 

 

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