В «Норникеле» постоянно повышают профессионализм сотрудников: от рабочего до топ-менеджера

В «Норникеле» не только модернизируют техническое оснащение своих производств, но и постоянно повышают профессионализм сотрудников: от простого рабочего до топ-менеджера, принимающего стратегические решения.

Об этом сообщает журнал «Эксперт».

В 2016 году «Норникель» всерьез озаботился пересмотром подхода к созданию кадрового резерва, начав внедрять систему управления кадровым резервом на позиции линейных руководителей начального и среднего уровня производственных подразделений.

В прошлом году была также задействована программа «Управленческий старт». Она предназначена для впервые назначенных руководителей и нацелена на развитие их управленческих компетенций. Программу освоили 93 работника в Норильском промышленном районе и 45 - в Кольской ГМК, а десять лидеров рейтинга были направлены на стажировку на предприятия компании в Европе.

Кроме этого, как бы много внимания ни уделял «Норникель» образованию и развитию всех звеньев компании, трудно поспорить с тем, что критическая важность компетенций руководителя возрастает по мере продвижения наверх.



И важность уровня подготовки топ-менеджеров, принимающих решения, трудно переоценить. Именно для этого звена компания организовала инновационную программу «Операционная эффективность», стартовавшую в сентябре этого года в Московской школе управления (МШУ) Сколково.



Главной задачей слушателей станет подготовка конкретных стратегических проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий компании.



- Это важная инвестиция, которую делает компания, - подчеркнул президент “Норникеля” Владимир Потанин, выступая на торжественной церемонии открытия образовательной программы. - Товары, которые производит “Норникель”, - биржевые товары, в этом смысле они являются ликвидными. Но они чрезвычайно волатильны, цены меняются в несколько раз в течение нескольких лет. Рассчитывать на то, что внешняя среда все время будет благоприятной, не приходится. Поэтому единственный способ быть конкурентоспособными и выживать в любых условиях - это быть в хорошей форме внутренне, быть эффективными. Это означает быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды, хорошо понимать собственный бизнес.



Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова также подчеркнула, что обучение нацелено на конкретный результат.



- Мы с нетерпением ждем ваших идей в виде 18 проектов и тем, которые крайне актуальны для компании сегодня. Мы рассчитываем на ваш свежий взгляд, на взаимодействие, которое проявится в ваших командах. Создаваемые команды слушателей не будут традиционными: они не будут собираться по отраслевому или региональному признаку. Поэтому это будет хороший способ посмотреть на наши традиционные проблемы под другим углом. Будем ждать марта, когда все 55 человек в аудиториях “Сколково” завершат программу повышения своей эффективности и смогут подготовить интересную презентацию для корпоративного форума “Норникеля”. На нем вы расскажете, что компании не хватает для того, чтобы стать более эффективной, более качественной, более современной».