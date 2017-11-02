В Заполярном молодой человек разбил стекло по его мнению неправильно припаркованного автомобиля

В полицию Заполярного 30 октября обратился владелец автомобиля «Volkswagen Transporter». Мужчина пояснил, что неизвестное лицо разбило лобовое стекло его автомобиля, припаркованного возле дома.

В ходе осмотра поврежденной иномарки сотрудники полиции установили, что лобовое стекло разбито металлическим предметом. С поверхностей автомобиля были сняты отпечатки пальцев и иные следы, оставшиеся на месте преступления.

Спустя непродолжительное время установили, что стекло иномарки разбил ранее судимый за кражу молодой человек 1993 года рождения.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник пояснил, что ему не понравилось, как владелец иномарки припарковал свой автомобиль. Он взял подручный металлический предмет и несколько раз ударил по лобовому стеклу автомобиля.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.