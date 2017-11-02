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Вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков получил награду «За вклад в развитие диалога с инвесторами»

12:2702 ноября 2017Просмотров: 43

31 октября в московском театре «Геликон-опера» состоялась торжественная церемония вручения премии «ТОП-1000 российских менеджеров». 

Награду в специальной номинации «За вклад в развитие диалога с инвесторами» получил вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.

В этом году премия отмечает юбилей — 15 лет эксперты выбирают и награждают лучших топ-менеджеров страны. Номинантами «ТОП-1000» становятся руководители, чьи профессиональные достижения выше всего оценивают эксперты и коллеги по рынку.

Впервые в истории премии в 2017 г. была введена специальная номинация «За вклад в развитие диалога с инвесторами». Её обладателем стал вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков.

По мнению экспертного жюри, награда топ-менеджеру компании была присуждена за укрепление позиций компании в инвестиционном сообществе и высокое качество акционерной базы «Норникеля».

«Спасибо за высокое доверие и признание профессионалами рынка усилий компании в развитии диалога с инвесторами. Стоит отметить, что IR-специалисты своим трудом помогают развиваться не только компании, делая её инвестиционно-привлекательной, но и всему металлургическому сектору российской экономики», — подчеркнул Жуков в ходе торжественной церемонии.

«ТОП-1000 российских менеджеров» — ведущая профессиональная премия в области менеджмента, учрежденная в 2003 г. Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» для выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты.

Номинантами премии становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в одноименном рейтинге, который ежегодно публикуется в газете «Коммерсантъ».

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