За правами в МФЦ. Теперь получить водительское удостоверение можно не только в госавтоинспекции.

Подать документы и получить оформленные подразделениями ГИБДД «права» взамен ранее выданных теперь можно в многофункциональных центрах. Так же нововведение распространяется на получение международных водительских удостоверений. Срок оказания услуги не должен превышать 15 рабочих дней. В этом году в областное ГИБДД поступило боле 56 тысяч различных заявлений. 40 тысяч из них отправлено с помощью портала госуслуг.



Александр Каневский, временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Мурманской области: «Проведённый мониторинг показал, что граждане выставили порядка 75 тысяч оценок. 97 процентов граждан удовлетворены качеством оказываемых услуг».



Теперь и оплатить госпошлину можно через Единый портал государственных услуг по предварительно заполненным должностным лицом реквизитам. К слову, действуя через сайт, можно сэкономить. На многие услуги действует скидка 30 процентов.