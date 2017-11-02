16+
;-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

За правами в МФЦ

20:0802 ноября 2017Просмотров: 47

За правами в МФЦ. Теперь получить водительское удостоверение можно не только в госавтоинспекции.

Подать документы и получить оформленные подразделениями ГИБДД «права» взамен ранее выданных теперь можно в многофункциональных центрах. Так же нововведение распространяется на получение международных водительских удостоверений. Срок оказания услуги не должен превышать 15 рабочих дней. В этом году в областное ГИБДД поступило боле 56 тысяч различных заявлений. 40 тысяч из них отправлено с помощью портала госуслуг.

Александр Каневский, временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Мурманской области: «Проведённый мониторинг показал, что граждане выставили порядка 75 тысяч оценок. 97 процентов граждан удовлетворены качеством оказываемых услуг».

Теперь и оплатить госпошлину можно через Единый портал государственных услуг по предварительно заполненным должностным лицом реквизитам. К слову, действуя через сайт, можно сэкономить. На многие услуги действует скидка 30 процентов.

Реклама
Читайте также
Прошло два месяца и мы вновь открываем сезон, на этот раз кинопремьерДеньги любят: просто об экономикеОрганизатору смертельно опасных прыжков с верёвкой огласили приговорБывший директор Мончегорского политехнического колледжа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Организатор жестокой расправы над жителем Ревды отправился в колонию на 23 годаФинский консул впервые на ТВ-21Мурманское управление по вопросам миграции в ноябрьские праздники работать не будетПослание мурманчанам из 1967 года передано в краеведческий музейКомандующий Северным флотом вручил офицерам государственные наградыВ Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс