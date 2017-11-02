За сбор персональных данных в России придется платить штраф

За сбор персональных данных — штраф. Роспотребнадзор по поручению президента разработал проект закона, который вводит штрафы за принуждение людей раскрывать информацию о себе при совершении различных сделок.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму до трёх тысяч рублей, а организация может лишиться от 10 до 20 тысяч рублей.

Новые административные штрафы хотят прописать в законе «О защите прав потребителей».

Это поможет ограничить сбор данных, которые для совершения сделок не нужны: номер карт, счетов, СНИЛС, полиса медицинского страхования, водительского удостоверения и т.д.

Как технически можно доказать, что человека заставили выдать свои данные, пока неясно.