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За сбор персональных данных в России придется платить штраф

15:3002 ноября 2017Просмотров: 108

За сбор персональных данных — штраф. Роспотребнадзор по поручению президента разработал проект закона, который вводит штрафы за принуждение людей раскрывать информацию о себе при совершении различных сделок. 

Об этом сообщает «Медиа Центр». 

Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму до трёх тысяч рублей, а организация может лишиться от 10 до 20 тысяч рублей.

Новые административные штрафы хотят прописать в законе «О защите прав потребителей».

Это поможет ограничить сбор данных, которые для совершения сделок не нужны: номер карт, счетов, СНИЛС, полиса медицинского страхования, водительского удостоверения и т.д. 

Как технически можно доказать, что человека заставили выдать свои данные, пока неясно.

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