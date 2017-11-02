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Завтра в Мурманской области ожидается снег

14:5202 ноября 2017Просмотров: 92

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах  области небольшой мокрый снег.  Ветер  юго-западный, западный  9-14 м/с, на севере области 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, на востоке области при прояснениях  до -8°, днем от -3 до +2°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 3 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Умба

-1..-3

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Полярные Зори

-3..-5

-2..-4

снег, мокрый снег

небольшой снег

Апатиты

-3..-5

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Кировск

-3..-5

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Ковдор

-3..-5

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Мончегорск

-1..-3

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Ловозеро

-3..-5

-1..-3

снег, мокрый снег

небольшой снег

Оленегорск

   -1..-3

-1..+1

снег, мокрый снег

небольшой снег

Никель

   -1..-3

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

   -1..-3

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

   -1..-3

-1..+1

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

   -1..-3

-1..+1

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 ноября

Температура воздуха

утром -1..-3

днем -1..+1

вечером -1..+1

Осадки

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег, мокрый снег
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