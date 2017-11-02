Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах области небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, на севере области 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, на востоке области при прояснениях до -8°, днем от -3 до +2°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 3 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-3..-5
|
-2..-4
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-3..-5
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-3..-5
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-3..-5
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-3..-5
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-1..-3
|
-1..+1
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -1..-3
|
днем -1..+1
|
вечером -1..+1
|
Осадки
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег, мокрый снег