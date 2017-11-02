Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах области небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, на севере области 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, на востоке области при прояснениях до -8°, днем от -3 до +2°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 3 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..-3 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Умба -1..-3 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Полярные Зори -3..-5 -2..-4 снег, мокрый снег небольшой снег Апатиты -3..-5 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Кировск -3..-5 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Ковдор -3..-5 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Мончегорск -1..-3 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Ловозеро -3..-5 -1..-3 снег, мокрый снег небольшой снег Оленегорск -1..-3 -1..+1 снег, мокрый снег небольшой снег Никель -1..-3 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Заполярный -1..-3 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Североморск -1..-3 -1..+1 небольшой снег небольшой снег Мурманск -1..-3 -1..+1 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег, мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 ноября