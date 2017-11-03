16+
N-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

4 ноября в Мурманске пройдет фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы»

09:4503 ноября 2017Просмотров: 244

4 ноября представители национально-культурных общественных объединений «Дома дружбы» примут участие в Х открытом фестивале национальных культур «Мелодии дружбы», посвященном Дню народного единства, в городе Мончегорске.

Мончегорский городской центр культуры всегда тепло встречает гостей из Мурманска. В этом году участники проекта «Дом дружбы» представят изделия народного творчества, старинные предметы быта и национальные костюмы, бережно передаваемые из поколения в поколение.

Также они привезут с собой творческую программу с выступлениями народного самодеятельного хора украинской песни «Джарела», чувашского ансамбля «Акатуй», белорусской вокальной группы «Завея». Зрители услышат песни на чувашском, узбекском, украинском, белорусском языках, а также познакомятся с культурой японского танца.

Фестиваль состоится 4 ноября в 15.00 в Мончегорском городском центре культуры (пр. Металлургов, 30/2).

Мероприятие организовано при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

Читайте также
Творчество против коррупции. В Мурманской области подвели итоги конкурса детского рисункаСостоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с Владимиром ПутинымВ Мурманской области усилится ветер, на дорогах - гололедицаОт Териберки до Умбы, от Краснощелья до Печенги – Полный ягель стучится в каждый телевизор области
Прошло два месяца и мы вновь открываем сезон, на этот раз кинопремьерДеньги любят: просто об экономикеОрганизатору смертельно опасных прыжков с верёвкой огласили приговорБывший директор Мончегорского политехнического колледжа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиямиОрганизатор жестокой расправы над жителем Ревды отправился в колонию на 23 годаФинский консул впервые на ТВ-21
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс