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60 лет – прием отличный! Мурманский ОРТПЦ отмечает свой юбилей

20:0303 ноября 2017Просмотров: 66

У мурманского ОРТПЦ сегодня юбилей - 60 лет беспрерывной и качественной работы. С праздником связистов поздравляли сегодня в мурманской областной филармонии. А нашей съемочной группе удалось увидеть как выглядит передающий центр изнутри. По цехам ОРТПЦ прогулялись Мария Беленко и Константин Кабанец.

«Раньше всё пространство этого зала занимало всего лишь два передатчика. Они были гораздо больше в размерах и транслировали всего лишь два канала».

У мурманского ОРТПЦ богатая история. Уже 60 лет предприятие доставляет мурманчанам теле и радио контент федеральных и региональных каналов. Сейчас оборудования гораздо больше, но размеры его значительно меньше. Век новых технологий! Через мурманский ОРТПЦ проходят десятки сигналов. Работа ведется круглосуточно. В здании всегда присутствуют люди, работают в две смены - в дневную и ночную. Чтобы держать в строю все это оборудование, в этом цехе находятся 13-14 специалистов.

«А вот это самый старый передатчик, который находится в этом помещении. Он еще ламповый, находится в рабочем состоянии, но в резерве. Сейчас его заменяет более технологичное современное оборудование».

 За вещанием каналов и радиостанций следят в специально-оборудованном кабинете. У каждого канала и станции - свой монитор. Если специалисту придет сообщение из Москвы о потере сигнала, он обязан за 5 секунд устранить неполадку. Для этого существуют специальные пульты. Но и без профессионализма специалистов тут не обойтись.

«А вот это передатчик наших сетевых партнеров - телеканала СТС. Между прочим, один из самых мощных передатчиков в этом зале».

 Есть помещения с особым оборудованием и для приема сигналов со спутника. Непосвященным людям крайне сложно представить, как через все эти маленькие машинки происходят столь важные процессы. Но ясно одно - без четкой и слаженной работы оборудования и специалистов центра наши телевизоры и радиоприемники находились бы в унылом молчании.

«А это уже самое современное оборудование. Именно на нем происходит мультиплексирование и кодирование информации. Также здесь происходит вставка местных новостей и передач. В конечном итоге вся информация отправляется на телебашню. Ее мы с вами можем наблюдать каждый день и практически с любой точки города. В ночное время она светится сотнями разноцветных огней».

Мурманский ОРТПЦ отмечал сегодня свой юбилей - шестидесятилетие. Празднование проходило в зале мурманской филармонии. Лучших работников и директора центра, Александра Овчинникова, наградили грамотами главы города и благодарственными письмами. Поздравить именинников пришли и генеральные директора местных телеканалов и радиостанций, ведущие журналисты нашего региона.

Юрий Ерофеев: «С праздником вас, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 60 лет мурманскому ОРТПЦ и говорим с гордостью - 60 лет - прием отличный! С праздником».

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