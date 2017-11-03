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Большой этнографический диктант написали сегодня в Мурманской области

20:0703 ноября 2017Просмотров: 67

Уникальность России в ее национальном многообразии. Сегодня россияне написали большой этнографический диктант. Мурманская область так же присоединилась к акции.

В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Цель диктанта - не указать на безграмотность - а заинтересовать многогранностью нашей страны. Время на ответы 30 вопросов - 45 минут.

Вера Исрафилова: «У нас Россия - многонациональная страна и мы все часть нашей Родины, соответственно, нужно иметь какие то представления не только о истории России, но и этнографическом положении».

Мурманская область второй раз принимает участие во Всероссийской акции. В прошлом году диктант написали 529 человек. В этот раз масштаб вырос в 2 раза. В нашем регионе было открыто 18 площадок, ожидалось более 1000 человек.

Михаил Шилов, заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям: «Мы находимся в серединке. Из 85 субъектов мы находимся серединке. Нельзя сказать, что мы написали плохо, я бы даже сказал, что хорошо. Я думаю, что люди подготовились лучше. Глаза горели, чтобы повысить свою грамотность».

Участником диктанта мог стать любой желающий, владеющий русским языком в возрасте от 15 лет. Вопросы после теста можно было забрать с собой для самоподготовки. А результаты будут опубликованы в декабре на официальном сайте акции.

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