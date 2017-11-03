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Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Атлантику

10:3003 ноября 2017Просмотров: 91

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», завершил выполнение задач дальнего похода в акватории Средиземного моря. Сегодня корабль вышел в Атлантический океан через Гибралтарский пролив.

Проход проливной зоны занял несколько часов, российские моряки осуществили его в ночное время с соблюдением правил навигационной безопасности при плавании в узкости.

В течение двух последних недель БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнял задачи дальнего похода и совершенствовал военно-морскую подготовку экипажа в Средиземном море, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Главную базу Северного флота – город Североморск, российский корабль покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде, 30 июля, экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

В течение полутора месяцев экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Российские моряки сопроводили нескольких иностранных судов под флагами Барбадоса, Китая и Индии через опасные районы южной части Красного моря и Аденского залива. Обеспечили наблюдение за акваторией. За время выполнения поставленных задач БПК «Вице-адмирал Кулаков» в этом регионе сигналов о пиратских нападениях на гражданские суда не зафиксировано.

В середине октября БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Суэцким каналом из Красного в Средиземное море. За время дальнего похода российский корабль прошел более 17000 морских миль совершил деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Салала (Оман) и Александрия (Египет).

 

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