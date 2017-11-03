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Кольская АЭС: Полярнозоринцы привезли награды фестиваля «Живой родник»

16:3603 ноября 2017Просмотров: 66

Работники Кольской АЭС вернулись с наградами с Х фестиваля народного творчества работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Живой родник - 2017».

Лауреатом 2 степени в номинации «Оригинальный жанр» жюри признали творческий коллектив «Русский проект». Специальными призами награждены вокалисты Елена Грошева и Ольга Патюкова.

Фестиваль проходил с 24 по 29 октября в г. Пицунда, Республики Абхазия. В мероприятии приняли участие 11 делегаций из городов-спутников российских АЭС и более 250 конкурсантов, работающих в атомной отрасли. Участники продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, цирковом и оригинальном жанрах, бардовской песне, художественном чтении и игре на музыкальных инструментах.

Театр этнографического костюма при Профкоме Кольской АЭС «Русский проект» представил на суд зрителей дефиле русского костюма в рамках исторической реконструкции народных гуляний 18-19 века. 

В течение двух конкурсных дней творческие коллективы выступали перед зрителями и жюри, в состав которого вошли видные деятели искусства: народный артист Республики Абхазия, художественный руководитель и балетмейстер ансамбля «Кавказ» Арвелод Тарба и Народный артист России, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств Василий Овсянников. 

Фестиваля народного творчества работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Живой родник» проводится раз в два года, и собирает творческих представителей электроэнергетического дивизиона Росатома на различных творческих площадках. 

Кольская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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