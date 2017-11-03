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Кому чинить трубу?

20:0403 ноября 2017Просмотров: 60

В 11 доме на улице Зои Космодемьянской в Мурманске 2 недели назад прорвало трубу. Вода в подвале все прибывает, а в управляющей компании до сих пор выясняют, кто должен заниматься ремонтом. К поискам ответа на вопрос подключились журналисты ТВ-21.

«Железная дверь ведет в подвал, вход в который, кстати, абсолютно свободен. Чтобы добраться до трубы, нам придется передвигаться на корточках, но уже отсюда слышен шум водяного потока».

Стоит только зайти в подъезд, как неприятный запах бьет в нос, повышенная влажность и сырость встречают с самого порога. Понятно, что жильцы крайне недовольны этой ситуацией.

Ольга Сильвестрова, жительница дома: «Числа 15 октября, проходя мимо дома, мы услышали шум воды в подвале, которого быть не должно. Было открыто окошечко люка, с той стороны дома, муж заглянул, посмотрел, что стоит вода. По идее, воды быть не должно. Поскольку у нас возможность есть зайти, мы посмотрели, зашли, посмотрели. Значит, под нашими квартирами на первом этаже стоит вода».

За 2 недели воду откачали всего один раз. Сегодня её уровень в подвале составляет почти полметра. И вода продолжает прибывать. Под квартирами первого этажа образовалось целое озеро. Через вентиляционные окна вода вытекает даже на улицу, создавая подобие ледяной горки. А коммунальщиков как не было, так и нет.

Наталья Голдаевич, жительница: «Полномочия управляющих компаний сейчас ограничиваются тем, что они заняты поиском собственника вот этой прорвавшейся трубы и тем, кому предъявить ремонт этой трубы».

Этот дом № 11 на улице Зои Космодемьянской обслуживает управляющая компания «МУ ЖСК». Туда мы и отправились за помощью и поиском ответа на вопрос: чья труба и кто её отремонтирует.

Секретарь ООО « МУ ЖСК»: «Я только сегодня, одна на месте сегодня. Я не смогу прокомментировать».

Генерального директора на месте не оказалось, а без него никто не взял на себя смелость отвечать на вопросы журналистов. Впрочем, как всегда.

Однако на двери подъезда сегодня же появилось объявление, в котором говорится, что ремонтом трубы будет заниматься компания «Мурманскводоканал». Работы обещают закончить к выходным.

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