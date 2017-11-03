Мурманчанка оплатила долг, после того, как приставы арестовали ее автомобиль

В отделе судебных приставов Первомайского округа Мурманска на исполнении находилось производство о взыскании с мурманчанки в пользу топливно-энергетического комплекса задолженности в размере более 120 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства женщины, но дверь квартиры никто не открывал.

Согласно ответу на запрос в дорожную полицию, было установлено, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «Митсубиси».

Машина была обнаружена судебным приставом на парковке, недалеко от дома должницы.

В момент составления акта описи и ареста женщина все-таки появилась и пояснила, что «звонка не слышала, а увидела в окно, как возле машины крутятся какие-то люди».

О задолженности женщина знала, но «некогда было заплатить, все дела, дела...». Машина была арестована и оставлена на ответственное хранение должнику. Сроки передачи имущества на реализацию были разъяснены.

На следующий день в отделе судебных приставов женщина погасила задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено, арест с машины снят, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.