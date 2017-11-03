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Мурманская таможня напоминает правила ввоза отдельных видов товаров

11:0003 ноября 2017Просмотров: 95

В преддверии праздничных выходных Мурманская таможня напоминает гражданам о наличии ограничений при ввозе для личного пользования отдельных видов товаров, в частности, продукции животного и растительного происхождения.

Законодательно регламентировано, что гражданам для личного пользования разрешается ввозить на территорию ЕАЭС без ветеринарного сертификата продукцию животного происхождения в готовом виде в заводской упаковке общим весом до 5 килограммов из расчёта на одно физическое лицо, а также без фитосанитарного сертификата до 5 кг растительной продукции, за исключением семенного, посадочного материала и картофеля.

Продукция животного и растительного происхождения, живые животные, домашние питомцы и корма для них, в том числе при ввозе продукции в пределах установленных ограничений (5 кг), при ввозе на территорию ЕАЭС подлежит ветеринарному и фитосанитарному контролю специалистами пограничных подразделений Россельхознадзора.

В пограничном пункте пропуска при ввозе продукции животного и растительного происхождения, живых животных (в том числе домашних питомцев) и кормов для них требуется обязательное письменное декларирование и выбор красного коридора.

Кроме того необходимо учитывать, что ввоз вышеперечисленных групп товаров на территорию ЕАЭС гражданами разрешён только в тех пунктах пропуска, где созданы пограничные подразделения ветеринарного и фитосанитарного контроля Россельхознадзора. 

На Кольском полуострове - это Морской порт Мурманск, Аэропорт Мурманск и МАПП Борисоглебск.

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