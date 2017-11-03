И сегодня мурманские политики и чиновники отреагировали на поддержку Владимиром Путиным проекта «Арктический доктор».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «Это очень хорошо, что президент поддержал предложение Мурманской области по программе «Арктический доктор». Она крайне важна».

Борис Коган, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области: «Из общего числа обращающихся к уполномоченному по правам ребенка немалая часть связана с обеспечением охраны прав на здоровье. Конечно, я порадуюсь и за ребят, и за их родителей, в этой части мы можем быть более спокойны за нормальную жизнь детей-северян».



Александр Патрикеев, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Хотелось бы верить в то, что при совместной работе с федеральными структурами и министерствами получится все для того, чтобы движение этого проекта набрало силу, и мы действительно решили эту проблему успешно»



Алексей Веллер, депутат Государственной думы России: «С моей точки зрения, программа «Арктический доктор» может заработать еще более эффективно, если удастся предусмотреть в рамках возможности обеспечения вновь прибывающие медицинские кадры жильем, на любом праве. Может быть, коммерческие, может с последующим правом выкупа, чтобы еще более заинтересовывать молодые медицинские кадры в прибытии в наш регион».



Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Мы в течение двух лет разрабатывали проект, который бы позволил привлечь врачей в более крупные населённые пункты, в том числе и Мурманск, назвали этот проект «Арктический доктор», который предусматривает выплату двух миллионов рублей и заключение контракта на пять лет. Это существенно повлияет на укомплектованность медицинскими кадрами, которые в настоящий момент, все вы знаете, порядка 56-60 процентов неудовлетворительны. И что удивительно, утром уже пошли звонки от докторов, которые хотели бы к нам приехать».