Неизвестные вновь повредили световую конструкцию

В прошлые выходные в ночь на 29 октября неизвестные разбили две буквы на световой конструкции «Мой любимый Мурманск» на подъеме к Семеновскому озеру. Сегодня там побывали корреспонденты ТВ21 Павел Третьяков и Татьяна Скидан.

Сооружение было построено к 100-летнему юбилею Мурманска. За это время конструкцию повреждали неоднократно. В этот раз оказались сломаны буквы «М» и «К».



Евгений Суханов, депутат совета депутатов города Мурманска: «Очень многое было сделано к юбилею нашего города, к 100-летию. Было очень многое сделано мурманчанами, и, конечно, когда так называемые вандалы разрушают, ломают, непонятно вообще чем они руководствуются, вместо того, чтобы созидать, что-то создавать, они портят и ломают то, что было сделано для всех мурманчан, это очень обидно и очень затратно для восстановления».



Сегодня конструкцию отремонтировали, она зажжется вновь, когда включится уличное освещение. Вандалов разыскивают. Кстати, за такое нарушение по 214 статье Уголовного Кодекса предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



Наталья Павлюк, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «У нас был последний случай в городе в сквере на Пяти углах, когда «Фери» вылили в фонтан, и этот вандал, который сделал это, заплатил 80 тысяч штраф за то, что он совершил такие действия».



К сожалению, случаи вандализма в Мурманске - явление нередкое. Уже не раз ломали световые конструкции, выкапывали цветы на клумбах, воровали урны и скамейки.



Наталья Павлюк, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Уважаемые жители города, берегите наше имущество, мы делаем это с большим сердцем, с большой душой для того, чтобы наш город стал еще лучше и краше».