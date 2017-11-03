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«Норникель» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов

13:1203 ноября 2017Просмотров: 72

На ежегодный конкурс социальных проектов «Норникеля» в 2017 г. поступило 489 заявок от некоммерческих организаций и объединений, государственных и муниципальных учреждений из регионов, в которых работают предприятия компании. Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 млн рублей.

На соискание грантов «Норникеля» претендуют 143 проекта из Читы, 241 проект из Норильска и Таймырского района и 105 — из Мончегорска и Печенгского района.

Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды: развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга, пропаганду здорового образа жизни и охрану окружающей среды.

Заявители, планирующие реализовать свой проект в городе Чита Забайкальского края впервые принимают участие в конкурсе. Это связано с началом работ на новом предприятии «Норникеля» в этом регионе, Быстринском ГОКе.

Все поданные на конкурс проекты оценят независимые эксперты. По итогам экспертизы будет сформирован список финалистов конкурса. После доработки проектов с учетом рекомендаций экспертов, будут определены победители конкурса. Итоги «Норникель» объявит 26 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2018 г.

Справка

Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» проводится «Норникелем» в четвертый раз. Его цель — поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития регионов присутствия компании. За первые три года на конкурс поступило 1087 заявок, компания поддержала 294 проекта на сумму 265,5 млн руб.

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