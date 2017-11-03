Пенсионерку из Кировска сбила собачья упряжка

В отдел кировской полиции поступило сообщение от пенсионерки 1947 года рождения. По словам пожилой женщины, она гуляла в городской зоне для спорта и отдыха на поле Умецкого.

Там, один из местных жителей катаясь на санях, запряженными четырьмя собаками, опрокинул сани под ноги потерпевшей.

Пенсионерка упала и повредила ногу. Ее доставили в больницу, где диагностировали закрытую тупую травму коленного сустава.

Личность подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью - жителя Кировска 1989 года рождения - установил участковый уполномоченный полиции.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, ограничения свободы на срок до 3 лет либо арест на срок до шести месяцев.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.