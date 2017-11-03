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Президент Владимир Путин пообещал поддержать проект «Арктический доктор»

20:0903 ноября 2017Просмотров: 72

А накануне глава региона встретилась с Владимиром Путиным. Марина Ковтун доложила президенту о социально-экономической ситуации в регионе и обсудила проект программы по привлечению молодых докторов для работы на севере «Арктический доктор».

Проблема дефицита медицинских кадров у нас в регионе остро стоит последние несколько лет. Сейчас в Мурманской области требуется 636 докторов. Чтобы привлечь специалистов Марина Ковтун предложила выплачивать врачам 2 млн рублей. 500 тысяч по приезду, еще 500 спустя год и миллион через пять лет. За это время молодой доктор уже обзаведется семьей, получит жилье и привыкнет к арктическим условиям.

Владимир Путин предложил главе главе Мурманской области доработать проект «Арктический доктор» вместе с федеральным Минздравом и министерством финансов и пообещал поддержать программу по привлечению молодых докторов на север.

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